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Gündem
TRT Haber 25.09.2023 11:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Nahçıvan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da
[Fotograf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'daki gerginliğin ardından bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Nahçıvan kentine günübirlik ziyarette bulunacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacak. İki lider daha sonra da Nahçıvan Askeri Kompleksinin açılışını yapacak. 

Erdoğan ile Aliyev, ikili görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerin yanı sıra, Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonu değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de, mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı. Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

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Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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