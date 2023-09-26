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Dünya
AA 26.09.2023 11:06

Polonya, Slovakya sınırından geçen araçları kontrol etmeye başladı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Slovakya sınırından gelen araçlar üzerinde kontrollerin başlatıldığını duyurdu.

Polonya, Slovakya sınırından geçen araçları kontrol etmeye başladı

Kaminski, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balkan rotası boyunca göç baskısının arttığını belirtti.

Göç baskısının özellikle Slovakya üzerinden arttığına dikkati çeken Kaminski, "Sınır Muhafızları, Polonya-Slovakya sınırında, bu yönden gelen yasa dışı göçmenleri taşıması muhtemel otobüsler ve diğer araçlar üzerinde kontroller başlattı." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de son yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı'na, Polonya-Slovak sınırında, yasa dışı göçmen taşıdığından şüphelenilen minibüs, kamyonet, yolcu araçları ve otobüsleri kapsayacak şekilde sınır kontrolleri başlatması talimatını verdim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Polonya geçen yıl ekim ayında, binlerce göçmenin Polonya topraklarına girmeye çalışmasıyla bu ülkeden gelen göç baskısının arttığı Belarus sınırında, dikenli tellerle kaplı beş metrelik çelik çitten oluşan 186 kilometrelik bir bariyer inşa etmişti.

Ayrıca haziranda Polonya-Belarus sınır duvarına kameralar, termal görüşlü gözetleme ekipmanları ve sensörlerden oluşan bir elektronik bariyer eklenmişti.

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