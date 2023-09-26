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Dünya
AA 26.09.2023 10:50

Güney Kore, Çin ve Japonya'dan yetkililer düzenlenmesi planlanan zirveyle ilgili bir araya geldi

Güney Kore, Çin ve Japonya dışişleri bakan yardımcıları, 2019'dan beri askıya alınan üçlü liderler zirvesini yeniden başlatma olasılığını görüşmek amacıyla toplantı düzenledi.

Güney Kore, Çin ve Japonya'dan yetkililer düzenlenmesi planlanan zirveyle ilgili bir araya geldi
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen üçlü üst düzey yetkililer toplantısı, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Chung Byung-won, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takehiro Funakoshi ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong'u bir araya getirdi.

Bakan yardımcılarının toplantıda, üçlü işbirliği konusunu da masaya yatırdığı bildirildi.

Chung'un, dün, Japon ve Çinli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulunduğu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in de 24 Eylül'de Chung, Takehiro ve Nong ile bir araya geldiği aktarıldı.

Bakan Park'ın bakan yardımcılarından "birlikte yakın çalışmalarını" ve "üç ülke halkı için faydalar sağlayacak somut sonuçlar üretmelerini" istediği kaydedildi.

Üçlü zirvenin ilki Aralık 2008'de düzenlenmiş, Güney Kore ve Japonya arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından 2019'dan bu yana zirve askıya alınmıştı.

Üçlü işbirliği mekanizmasının mevcut başkanı olan Güney Kore, yıl içerisinde söz konusu zirveye ev sahipliği yapmak istiyor.

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