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Dünya
AA 26.09.2023 10:34

Kanada'dan Hindistan'a gidecek vatandaşlarına 'çok dikkatli olun' uyarısı

Kanada, Hindistan'a gidecek vatandaşlarını "ülke genelinde terör saldırısı tehdidi nedeniyle çok dikkatli olmaları" konusunda uyardı.

Kanada'dan Hindistan'a gidecek vatandaşlarına 'çok dikkatli olun' uyarısı
[Fotograf: Reuters]

Kanada hükümeti, ülkede bir Sih aktivistin ölümünün ardından Hindistan'la yaşanan gerilimin nedeniyle seyahat tavsiyelerinde güncelleme yaptı.

Protesto çağrılarının yanı sıra sosyal medyada Kanada'ya yönelik olumsuz algılara işaret edilen güncellemede, Hindistan'a gidecek vatandaşların "ülke genelinde terör saldırısı tehdidi nedeniyle çok dikkatli olmaları" istendi.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 "teröristin" isminin olduğu listedeki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Hindistan ile Kanada arasındaki gerilim artıyor
Hindistan ile Kanada arasındaki gerilim artıyor

Kanada Başbakanı Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu din adamını öldürmekten aranan Nijjar, "Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek", "finansal destek sağlamak", "komplo kurmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve bu ülkeden silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını "Halistan" olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

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