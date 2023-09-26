Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2023 10:23

Trudeau: Kanada Parlamentosunda Nazi askerinin alkışlanması utanç verici

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Parlamontoda yapılan oturumda, eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın alkışlanmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Trudeau: Kanada Parlamentosunda Nazi askerinin alkışlanması utanç verici

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın, Hunka'dan "kahraman" olarak bahsetmesi ve tüm üyelerin Hunka'yı alkışlamasının yankıları sürüyor.

Kanada basınındaki haberlere göre, Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olanlar son derece üzücü. Kanada Parlamentosu ve tüm Kanadalılar için çok utanç verici." yorumunu yaptı.

Rota'ya istifa çağrıları

Söz konusu olayın ardından Hunka'yı oturuma davet eden ve burada alkışlattıran Rota'ya yönelik istifa çağrıları da sürüyor.

Demokrat Milletvekili Peter Julian, Parlamentoda yaptığı konuşmada, olayı "affedilemez bir hata" olarak nitelendirerek, Rota'nın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Muhafazakar Milletvekili Pierre Poilievre de yaptığı açıklamada, Rota'nın istifa etmesi gerektiğini belirtirken, Trudeau'yu da sorumluluk üstlenmemekle suçladı.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.

Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

ETİKETLER
Kanada Justin Trudeau
Sıradaki Haber
Meksika'da iki özel yolcu uçağının çarpışması sonucu 5 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Afrika göçmeni kelebek 7 yıl sonra yeniden görüntülendi
11:31
Ankara merkezli 8 ilde milyonluk 'Forex' operasyonu: 29 gözaltı
11:31
Wagner, faaliyetlerini Afrika ve Belarus'ta sürdürdüğünü açıkladı
11:25
Karabağ operasyonu: Azerbaycan için yeni bir kulvar açıldı
11:26
Ek MTV için kritik gün perşembe
11:18
Bakan Yumaklı: Tarımsal ihracatı artırmak başlıca görevimiz
Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
FOTO FOKUS
TRT Haber Laçın Koridoru'nda
TRT Haber Laçın Koridoru'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ