Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, güvenlik birimlerince gece düzenlenen operasyonlarda 9 düzensiz göç girişiminin engellendiğini açıkladı.

Cebabli, operasyonlarda 112'si farklı Afrika ülkelerinden, 111'i Tunuslu 223 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, düzensiz göçmenlerin işlemler için emniyete sevk edildiği kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.