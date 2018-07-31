TSK'nın varlığı İdlib halkını güvende kılıyor

Suriyeli muhalifleri Soçi'deki toplantıda temsil eden heyetin lideri eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, 10. Garantörler Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

"Türk ortaklarımızın varlığı ateşkes ihlallerine karşı garanti sağlıyor"

Bir soru üzerine İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu şöyle değerlendirdi:

"İdlib'de gerginliği azaltma kapsamında alınan tedbirler iyi gidiyor. Türk ortaklarımızın kontrol noktalarında varlığı ateşkes ihlallerine karşı garanti sağlıyor. Beklentimiz, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin kapsamlı ateşkes bölgesine dönüşmesi."

Tuma, "İdlib ile ilgili Rusya'dan güvence aldınız mı?" sorusu üzerine, "İdlib konusunu Rusya ile ikili görüşmelerimizde ele aldık. Bizi oldukça temin ettiler" yanıtını verdi.

Muhalefet temsilcisi, alıkonulanların serbest bırakılmasıyla ilgili kararlaştırılan pilot projeye değinerek, "Kaydadeğer gelişme olduğuna inanıyoruz. Sınırlı sayıdaki esirin değişimi kararı iyi niyet göstergesiydi" dedi.

"Geri dönenlerin işkenceye maruz kalmayacağını bilmek istiyoruz"

Rusya'nın masaya getirdiği geri dönüşler konusuna da değinen Tuma, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili şöyle konuştu:

"Bu her Suriye vatandaşının hakkı. Demografik değişim istemiyoruz. Geri dönüş için güven ortamı sağlanmasını istiyoruz. Geri dönenlerin tutuklanmayacağını, işkenceye maruz kalmayacağını bilmek istiyoruz."

Tuma, anayasa yazımı sürecine ilişkin de "Mevcut anayasada değişiklik değil, yeni anayasa yazılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rejimin toplantılar sırasında yeni anayasa yerine bazı değişiklikler yapmayı önerdiğini belirten Tuma, Rusya'nın bu konuda taviz vermediğini dile getirdi.

Kaynak: AA