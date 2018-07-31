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Dünya Enerji Kongresi 2022'de Rusya'da düzenlenecek

Dünya Enerji Konseyi tarafından 2022’de yapılacak Dünya Enerji Kongresi’nin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenleneceği açıklandı.

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Dünya Enerji Kongresi 2022de Rusyada düzenlenecek

Dünya Enerji Kongresi’nden yapılan açıklamada, 2016’da İstanbul’da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi’nin St. Petersburg’ta yapılacağı belirtildi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararlarından ötürü kongrenin düzenleyicilerine teşekkür ederek "Enerji gibi önemli bir alanda siyasetten bağımsız diyalog büyük bir önem taşımaktadır.” dedi.

Enerji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Dünya Enerji Kongresi, gelecek yıl Abu Dabi’de düzenlenecek.

Kaynak: AA

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