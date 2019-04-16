Suriye'nin Tel Rıfat ilçesi, 3 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında.

Bölgeden Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki alanlara zaman zaman saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu girişimlere misli ile karşılık veriyor. 2 günde 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki son durumu aktaran TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'ta sadece terör örgütü YPG/PKK değil aynı zamanda İran destekli terörist grupların ve Esed rejimine bağlı güçlerin de bulunduğunu bildirdi. Çulçuoğlu ayrıca, YPG/PKK'nın Tel Rıfat'ta işgal ettiği köylerde sivillerin evlerinin kullanılamaz hale getirdiğini ve bazı camilerinde sözde karargaha çevrildiğini anlattı.

3 yıldır teröristlerin işgalindeki Meranez köyünü halk terk etti. Köydeki bütün evlerde teröristler var. Etrafı hendekle çevrilen bir cami de teröristlerin karargahı durumunda. Zaman zaman bu bölgeden, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışları yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'den 4 bine yakın YPG/PKK'lının Tel Rıfat'a sığındığını vurgulayan Çulcuoğlu, bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin bulunduğu üs noktalarına yapılan saldırıların son zamanlarda arttığını, Mehmetçiğin ise bu saldırıları Obüslerle misliyle karşılık verdiğini ifade etti.

Yerel kaynaklara göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 günden bu yana vurduğu Tel Rifat’ta, 30'u aşkın terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber