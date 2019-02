ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesine 250 milyon dolarlık dava açan gence destek vererek, “Göster onlara Nick” ifadesini kullandı.

Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında gazeteye dava açan 16 yaşındaki gencin ifadelerini hatırlatarak, “Washington Post gazetesi en temel gazetecilik standartlarını hiçe saydı, çünkü Başkan Donald Trump’a karşı olan ön yargılı gündemlerini dayatmak istediler. Göster onlara Nick. Sahte haber” ifadelerini kullandı.

“The Washington Post ignored basic journalistic standards because it wanted to advance its well-known and easily documented biased agenda against President Donald J. Trump.” Covington student suing WAPO. Go get them Nick. Fake News!