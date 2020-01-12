Amerikan Başkanı Donald Trump, Fox News'e konuştu, Suriye petrollerini ülkesine aitmiş gibi kullanabileceğini söyledi.

Trump, "Suriye'den çekiliyoruz" söylemi ile ülkedeki petrol sahalarının işgal edilmesini savundu. "Oradaki askerler petrolü alıyor" dedi.

Sunucu, Trump'ın bu ifadesini düzeltmek için araya girdi. Suriye'de ABD askerlerinin petrol sahalarını korumak için konuşlandığını hatırlattı. Trump ise bu cümleye itiraz ederek sunucunun sözünü kesti. Suriye'deki petrolün kendi yararları için alınmasının mümkün olduğunda ısrar etti.

Trump, "Suriye'deki petrolü alabiliriz de bilmiyorum. Bizim petrolümüz var zaten" ifadesini kullandı.

Cenevre Anlaşması'na aykırı

Trump'ın bu açıklaması, başka ülkelerin kaynaklarının istenildiği gibi yağmalanabileceği fikrinin savunması olarak yorumlandı. Ancak bu durum uluslararası hukuka aykırı, üstelik savaş suçu. Zira petrolün bu şekilde satılması, Cenevre Anlaşması'na aykırı.

Trump, petrolle Suriye'deki askerlerin masraflarını karşılamayı düşünüyor

Trump, kamuoyuna, amacının bölgedeki petrolü Esed rejiminin kullanmasına engel olarak, ekonomik açıdan Şam rejimini zor durumda bırakmak olduğunu savunuyor. Ancak Trump'ın Suriye petrolünü satarak Amerikan askerlerinin masraflarını karşılamayı düşündüğü biliniyor.

Trump'ın gözü Irak ve Libya petrollerinde

Trump, aynı bakış açısı ile Irak ve Libya'daki petrolü de satabileceğine inanıyor.

Kaynak: TRT Haber