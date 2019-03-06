ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ve yakın çevresine Rusya soruşturmasında adaleti engellemek ve yolsuzluk yapmanın da olduğu birçok suçlamadan soruşturma başlatılmasına, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

"Demokratların çıldırdığını" savunan Trump, "Rusya’yla olan tek gizli anlaşmanın hileci Hillary Clinton tarafından yapıldığını anladıkları için Demokratlar, Nadler, Schiff ve komisyonların Demokrat başkanları çıldırmış" İfadelerini kullandı.

Now that they realize the only Collusion with Russia was done by Crooked Hillary Clinton & the Democrats, Nadler, Schiff and the Dem heads of the Committees have gone stone cold CRAZY. 81 letter sent to innocent people to harass them. They won’t get ANYTHING done for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Mart 2019

Trump ve Trump'a yakın birçok isme tebligat gönderildi

Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, Trump ve Trump'a yakın birçok isme tebligat gönderdiklerini ve soruşturmaya dair tüm belgeleri komiteye teslim etmelerini talep ettiklerini söylemişti.

Nadler, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine karıştığı ve Trump ile irtibat kurduğu iddialarını, bununla ilgili Trump tarafından cezai soruşturmalara olası müdahale, yolsuzluk, maaşta sahtecilik, gücün kötüye kullanımı, basın, güvenlik güçleri ve hukuk kurumlarına saldırı gibi birçok suçlamayı kapsadığını belirtmişti.

ABD medyasında yer alan bilgilere göre Trump, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, damadı Jared Kushner, diğer aile üyeleri, Trump'ın seçim kampanyası direktörü ve danışmanlarının da dahil olduğu 81 kişiye tebligat gönderildi.

Trump ise soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman herkesle iş birliği yaparım. Güzel olan şey ise (Rusya ile) gizli bir anlaşma yok. Hepsi palavra" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AP News