ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ve yakın çevresine Rusya soruşturmasında adaleti engellemek ve yolsuzluk yapmanın da olduğu birçok suçlamadan soruşturma başlatılmasına, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

"Demokratların çıldırdığını" savunan Trump, "Rusya’yla olan tek gizli anlaşmanın hileci Hillary Clinton tarafından yapıldığını anladıkları için Demokratlar, Nadler, Schiff ve komisyonların Demokrat başkanları çıldırmış" İfadelerini kullandı.

Now that they realize the only Collusion with Russia was done by Crooked Hillary Clinton & the Democrats, Nadler, Schiff and the Dem heads of the Committees have gone stone cold CRAZY. 81 letter sent to innocent people to harass them. They won’t get ANYTHING done for our Country!