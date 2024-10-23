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Dünya
AA 23.10.2024 13:00

Trump'tan rakibi Harris'e destek mitingi düzenleyen Obama'ya hakaret

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'e destek mitingi düzenleyen eski Başkan Barack Obama'ya hakaret etti.

Trump'tan rakibi Harris'e destek mitingi düzenleyen Obama'ya hakaret
[Fotograf: Reuters]

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, Kuzey Carolina Greensboro'daki bir mitingde yaptığı konuşmada, Obama'nın Harris'e desteğine sert tepki gösterdi.

Trump, eski Başkan Obama'ya karşı "Bence o (Obama) gerçek bir pislik çünkü son birkaç gündür onu kampanya yaparken izledim" ifadesini kullandı.

Obama'nın Harris'e desteği ve seçim kampanyalarını takip ettiğini belirten Trump, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim, ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm. Bu ülkeyi böldü, kendisi ve küçük grubu umurunda bile değil. Korkunçtu" diye konuştu.

Trump, ayrıca, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başladığını çünkü Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğunu" iddia etti.

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