TRT Haber 17.04.2026 17:30

Trump'tan İsrail'e yasak: Yeter artık

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı" dedi. Trump, yaptığı açıklamada “Artık yeter” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, paylaşımında “İsrail artık Lübnan’ı bombalamayacak. ABD tarafından bunu yapmaları yasaklandı” dedi.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, B-2 bombardıman uçaklarının oluşturduğu nükleer “kalıntıların” tamamen ABD’ye ait olacağını ve bu süreçte herhangi bir mali transfer gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Trump, söz konusu gelişmede ABD’nin Lübnan ile ayrı bir süreç yürüteceğini ve Hizbullah konusunun uygun bir şekilde ele alınacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sonlandıracağı ifade edilirken, bu tür operasyonların ABD tarafından yasaklandığı kaydedildi.

