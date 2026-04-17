AA 17.04.2026 16:46

Avrupa'da gaz fiyatları Hürmüz Boğazı'nın açılacağı açıklamasıyla 38 euroya geriledi

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere açacağına yönelik açıklamaları, arz endişelerini azaltarak Avrupa doğal gaz fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağını duyurdu.

İranlı Bakan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir."

Açıklamaların ardından Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli doğal gaz kontratı, saat 16.19 itibarıyla dünün kapanışına göre yüzde 8,7 düşüşle 38,74 euroya geriledi. Kontratlar, bir önceki günü 42,42 eurodan tamamlamıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

