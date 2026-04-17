Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2026 14:31

Hamas'tan, idam yasasının durdurulması için "acil uluslararası müdahale" çağrısı

Hamas, 17 Nisan Filistinli Esirler Günü dolayısıyla uluslararası topluma, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin korunması ve idam yasasının durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas'ın 17 Nisan Filistinli Esirler Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Filistinli esirlere yönelik "ırkçı idam yasasının" ve esirlerin kötüleşen şartlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk, 84'ü kadın yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin tutulduğu aktarılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden "kaçırılan" yaklaşık 1500 kişinin gizli gözaltı merkezlerinde alıkonulduğu kaydedildi.

Söz konusu Filistinlilerin en temel insani haklardan mahrum bırakılarak ağır psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, çok sayıda Filistinlinin "parmaklıklar ardında hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin Filistinli esirlerle ilgili hazırladığı idam yasasını onaylamasının uluslararası insan haklarının ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin "açıkça ihlali" olduğu belirtilerek, "Esirlerle dayanışma içinde olmak ve onları (İsrail) işgal zindanlarından kurtarmak için çalışmak milli ve küresel bir adalet davasıdır. Esirlerin ve Gazze'den kaçırılarak zorla kaybedilen binlerce kişinin hayatından ve güvenliğinden tamamen işgalciyi (İsrail'i) sorumlu tutuyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve uluslararası hak örgütlerine çağrı yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işlediği suçların durdurulması, uluslararası soruşturma komitelerinin hapishaneleri ziyaret etmesi ve esirlerin serbest bırakılması için baskı yapılması konusunda harekete geçilmesi istendi.

İsrail Meclisi, 30 Mart’ta 48 milletvekilinin karşı oyuna karşılık 62 milletvekilinin desteği ve bir çekimser oyla, Filistinli esirlerin idam edilmesine olanak tanıyan bir yasayı kabul etmişti. Oylama, sağ partiler arasında memnuniyetle karşılanmıştı.

Filistinliler, 1974 yılında Filistin Ulusal Konseyi tarafından kabul edilen “Esir Günü”nde her yıl, İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
MHP, Çanakkale ve Bilecik il teşkilatlarını feshetti
14:46
ADF'de "küresel enerji" paneli düzenlendi
14:43
ABD Elçisi Barrack: Bölgelerin kendi sorunlarını çözdüğü bir düzen kuruluyor
14:35
Manisa'da göçük altında kalan işçi öldü
14:34
ADF'de "Aşırı Üretim, Yetersiz Beslenme" paneli düzenlendi
14:31
Avrupa’da hükümetler kamu çalışanlarının WhatsApp ve Signal kullanımını sınırlandırıyor
Özbekistan'da yüzyıllardır yaşatılan sanat: Ahşap oymacılığı
Özbekistan'da yüzyıllardır yaşatılan sanat: Ahşap oymacılığı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ