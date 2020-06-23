Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Trump'tan heykellere zarar veren göstericilere uyarı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki heykel, anıt ve benzeri yapılara zarar verilmesinin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini hatırlattı.
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, federal hükümete ülkedeki heykel ve anıt gibi yapılara zarar verenleri tutuklama yetkisi verdiğini kaydetti.
ABD Başkanı, söz konusu kişilerin Anıtların Korunması Yasası uyarınca 10 yıla varan hapis cezalarıyla karşılaşabileceğini belirtti.
Trump, alınan kararların geriye dönük olarak uygulanabileceği uyarısında bulundu.
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. Beyaz Saray'ın önündeki parkın sembolü Andrew Jackson heykeli yıkılmak istendi. Polis, protestoculara sert müdahale etti. Gelişmeleri @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/mh16ybb0bv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2020
Etiketler: heykel george floyd gösterileri abd protestolarıSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:24
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