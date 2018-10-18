Trump'tan göçmen akınına karşı Meksika sınırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, yine göçmenleri hedef aldı. Odağında ise Meksika vardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Meksika'nın; Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden göçmen gruplarını durdurmasını istedi. Aksi takdirde, Amerikan ordusunu konuşlandıracağını ve ülkesinin güney sınırını kapatacağını duyurdu.

Trump, Honduras Devlet Başkanı'nı uyarmıştı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Honduras yönetimini uyararak, "ABD, Honduras Devlet Başkanına, ABD'ye doğru giden büyük insan kafilesinin durdurulup Honduras'a geri döndürülmemesi halinde, hemen uygulamaya konulacak şekilde Honduras'a para ve yardımın kesileceği konusunda güçlü bir şekilde bilgilendirme yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Guatemala Başkanı Jimmy Morales ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımları kesme tehdidi üzerine, hükümetinin yardım koşullarını reddettiğini söyleyerek, "Hiçbir yardım şartlandırılamaz" diye tepki göstermişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçen hafta Honduras, El Salvador ve Guatemala devlet başkanlarına çağrıda bulunarak, vatandaşlarını ülkede kalmaları için ikna etmelerini istemiş, “Halkınıza söyleyin, ABD’ye yasadışı ulaşma çabası içine girerek ailelerini riske atıp tehlikeli bir yolculuğa girmesinler” uyarısında bulunarak karşılığında da Washington’ın kendilerine ekonomik kalkınma ve yatırım için yardım yapabileceği vaadini dile getirmişti.

Honduras'taki ABD Büyükelçiliği de pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Kendi yurttaşlarını sömürmek isteyenler tarafından ABD'ye girme konusunda yanlış vaatlerde bulunulan Honduras'tan kuzeye seyahat eden göçmen kafilesi konusunda ciddi olarak endişeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusu bulunan Honduras’ta halkın yaklaşık yüzde 65'inin fakir olduğu ve çoğu kişinin günlük kazancının bir ya da iki dolara denk geldiği açıklandı.

Honduraslı göçmen kafilesi

Ülkelerindeki yoksulluktan kaçıp yeni bir hayat kurmak amacıyla toplu olarak yola çıkan Honduraslı göçmenler ABD istikametine doğru yol aldı.

Göçmen kafilesinden yaklaşık 3 bin kişinin, pazartesi günü, kendilerini sınırda engellemeye çalışan ve ABD’ye yasa dışı yollarla girmemeleri uyarılarında bulunan Guatemala çevik kuvvet polisi ile arbede yaşadıkları, ardından Guatemala sınır kapısını geçmeyi başararak kuzey istikametine doğru yollarına devam ettiği kaydedildi.

Gruptakilerin Meksika’ya ulaşarak sığınmacı statüsü almaya çalışacakları ya da Meksika'dan ABD’ye geçmeye uğraşacakları belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA