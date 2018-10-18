Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor

Gül Baba Vakfı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan Gül Baba Türbesi ve Kültür Merkezi'nin, açıldığı ilk haftada binlerce kişiyi ağırladığı ifade edildi.

Merkezin açılışının 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, türbede sanatseverlerin ilgisine sunulan, ''Macaristan’da Osmanlılar'', ''Dervişlerin Dünyası'', ''Gül Baba'', ''Hatıraların Gül Babası'' ve ''Macarların Gül Babası'' başlıklı sergilerin büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan, Macaristan’da bulunan Osmanlı dönemine ait çeşitli objeler ve bilgi panoların yanı sıra dervişlerin kullandığı eşyalar, kıyafetler ve arşiv belgelerini de kapsayan serginin binlerce kişi tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan, sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlarından Ayasofya’nın önemli özelliklerini ve geçirdiği değişimlerini anlatan ''Aya Sofya Sergisi'' de büyük ilgi gördü.

Bir haftada yaklaşık on bin kişi ziyaret etti

Açıklamada, ifadesine yer verilen Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat, şunları kaydetti:

''Son bir haftadır Gül Baba’nın birleştirici gücünü deneyimliyoruz. Eskiden yılda sadece toplam iki-üç bin kişi ziyaret ederken, şimdi açıldığı ilk hafta din, dil, ırk, mezhep, yaş fark etmeksizin yaklaşık on bin kişi ziyaret etti. İnanılmaz büyük bir mutluluk ve gurur. Bunu daha da ileriye taşımamız lazım. Dolayısıyla Gül Baba Vakfı olarak çalışmalarımız sadece Türbe ve Kültür Merkezimiz ile değil, gerçekleştireceğimiz farklı kültürel, sanatsal ve akademik projelerle hem Türkiye’de hem de Macaristan’da devam edecek.”

Gül Baba

Gül Baba'nın, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtiliyor. Tarihi kayıtlara göre Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen ''Budin’in manevi bekçisi'' Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte’de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA