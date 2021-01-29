Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump'tan Cumhuriyetçilere birlikte çalışma sözü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD eski Başkanı Trump, Florida'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Lideri McCarthy ile bir araya geldi. Trump, Cumhuriyetçilere Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması için birlikte çalışma sözü verdi.
Donald Trump'ın ekibi görüşmenin yapıldığını açıkladı.
20 Ocak'ta görev süresi biten ve başkent Washington'dan ayrılan Trump'ın, Florida'da Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri McCarthy ile bir araya geldiği belirtildi.
"İyi ve samimi görüşme"
Görüşmenin "gayet iyi ve samimi" geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, McCarthy ile Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yakalaması için yardım etme konusunda mutabık kaldı" bilgisi paylaşıldı.
Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını 2018'de kaybeden Cumhuriyetçiler, 2020 seçimlerinde vekil sayılarını artırsa da çoğunluğu yakalayamamıştı.
Temsilciler Meclisi için bir sonraki seçim, 2022'nin Kasım ayında yapılacak.
Etiketler: Donald Trump
Son Haberler
- 00:58
- 00:32
- 00:33
- 00:21
- 00:14
Sıradaki Haber
Fransa'da son 24 saatte 348 can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz