Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de son 24 saatte 1239 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1239 artarak 103 bin 126'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e çıktı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 bin 680 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e çıktı.
Son 24 saatte 1239 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 103 bin 126'ya yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.
COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 7 milyon 447 bin 199'a ulaştı, bunlardan 476 bin 298'ine ikinci doz aşı uygulandı.
Ülkede COVID-19 nedeniyle 36 bin 931 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 937'si yoğun bakımda bulunuyor.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
Son Haberler
- 00:58
- 00:47
- 00:32
- 00:33
- 00:21
Sıradaki Haber
ABD'de bir iş yerine İslamofobik saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz