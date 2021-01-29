40 yıldır ABD’de yaşayan ve güvenlik endişesi ile adını vermek istemeyen 68 yaşındaki Afgan kökenli işletme sahibinin cep telefonu ile çektiği videoda, petrol istasyonu içindeki küçük markete giren bir kişinin etrafa saldırdığı görüldü.

Görüntülerde, saldırganın iş yeri sahibine küfürler ederek "El Kaide", "Usame" diye bağırdığı ve etrafa zarar vererek ölüm tehditleri savurduğu duyuldu.

Önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı

Saldırgana karşılık vermeyen iş yeri sahibinin, polis acil hattını aradığı ve "Polis nerede?" diye korku içinde yakındığı işitildi.

Olayın ardından videoyu inceleyen polis, 43 yaşında Brian Christopher Miller olarak tespit ettiği saldırganı gözaltına aldı.

Miller birkaç saat içinde kefaletsiz serbest bırakıldı.