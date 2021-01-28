Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB içişleri bakanlarının toplantısından sonra düzenlenen basın toplantısında, Macaristan'ın iltica başvurusu almama kararı hakkındaki soruyu yanıtladı. İltica etmenin temel insan haklarından biri olduğunu belirten Johansson, bu hakkın AB antlaşmalarında da yer aldığını hatırlattı.

Avrupa Adalet Divanı'nın Macaristan'ın AB yasalarına uymadığını belirten açık kararı bulunduğunu hatırlatan Johansson, "Macaristan'ın politikasını değiştirmesini ve topraklarında insanların iltica başvurusu yapmasına izin vermesini bekliyoruz" dedi.

Johansson, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Macaristan'daki operasyonlarını durdurmasını destekleyerek "Macaristan temel insan haklarına ve Avrupa Adalet Divanı kararlarına saygı göstermiyorsa Frontex bu ülkenin insanları durdurmasına yardım etmemeli" açıklamasını yaptı.

Macaristan sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmişti ve yasa dışı geçişler için uygulanan cezalar artırılmıştı. Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulan kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın bu uygulamalarının, Sırbistan'dan gelen sığınmacıları yasa dışı olarak geri göndermesinin ve iltica sisteminin AB hukukunu ihlal ettiği yönünde karar vermişti.