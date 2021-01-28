Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bir fabrikada kimyasal sızıntı: 6 ölü
ABD'nin Atlanta kentinde bir tesisteki kimyasal sızıntıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde sabah saatlerinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.
Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edildi.
3 kişinin sağlık durumu kritik
Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen yetkililer, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.
Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Etiketler: Son Dakika ABD
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