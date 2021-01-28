Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişiminin gerçekleştirildiği açıklandı. Değişim kapsamında Azerbaycanlı bir esir Bakü’ye, Ermeni beş esir ise Erivan’a gönderildi.
Dağlık Karabağ'da görevli Rus unsurların komutanı Rüstem Muradov, Azerbaycanlı bir esirin Bakü’ye, Ermeni beş esirin ise Erivan’a gönderildiğini açıkladı.
Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 10 Kasım’da karşılıklı esir değişimini de içeren anlaşma imzalanmıştı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ Rusya
Son Haberler
- 22:13
- 22:08
- 22:01
- 21:43
- 21:36
Sıradaki Haber
Rusya'da mutasyonları tespit eden test geliştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz