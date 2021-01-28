Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre dünden bugüne 34 bin 899 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 1'e ulaştı.

İspanya genelinde ortalama her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı 890 olurken, bu rakam, Avrupa Birliği'nin riskli bölge olarak tanımladığı kriterlerin neredeyse 4 katına denk geliyor.

Yatak doluluk oranı yüzde 42'ye çıktı

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde yatak doluluk oranının yüzde 42'ye çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu arada İspanya'da cezaevlerindeki tutuklular arasında son 15 günde tespit edilen COVID-19 vaka sayısının iki kat arttığı duyuruldu.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler sıkılaştırılıyor.

Gece sokağa çıkma yasağının başlamasını erkene alan çok sayıda yerel yönetim, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamalarına devam ediyor.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

Ayrıca aile veya arkadaş grupları arasında en fazla toplanma sayısı bölgelere göre değişiklik göstererek 4 veya 2'ye indirilirken, Galisya'da aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelinmesine yasak getirdi.

Aşı olanların sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan COVID-19 aşılaması, tedarikte yaşanan gecikmelerden dolayı oldukça yavaşlasa da şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon 400 bini geçti.