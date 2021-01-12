ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını hakkında, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." ifadelerini kullanırken, kendisine yönelik azil süreci hakkında da "cadı avının devamı" dedi.

​​​​​​​Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim"

6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası ilk kez basının karşısına çıkan Trump, söz konusu olayla ilgili, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." dedi.

Trump, kendisine yönelik azil süreci konusunda ise "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in, kendisini azletmeye yönelik çabalarını "korkunç" olarak nitelendirdi.