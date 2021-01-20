Donald Trump’ın, 4 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini bugün düzenlenecek tören ile Joe Biden devralacak.

Beyaz Saray’da son tam gününü geçiren Trump’ın özel hayatında da önemli bir gelişme oldu.

Trump’ın kızı Tiffany Trump, Michael Boulos ile nişanlandı. Tiffany Trump nişanlandığını sosyal medyada hesaplarından duyurdu.

Nişanın ardından Beyaz Saray’ın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Tiffany Trump, "Beyaz Saray’da birçok önemli kilometre taşını, tarihi olayları kutlamak ve ailemle burada hatıralar biriktirmek onur vericiydi" dedi.