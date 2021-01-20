Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev hasar aldı
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail ordusundan topçu birliği, Gazze'nin orta kesimlerinde bir eve saldırdı. Top mermisiyle saldırılan evde ağır hasar oluştu.
İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki eve isabet etti.
Saldırı sonucu evde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, topçu birlikleri Gazze'de çeşitli bölgeleri bombaladı.
Haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bir yerleşim birimine isabet eden roketin fırlatıldığı öne sürüldü.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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