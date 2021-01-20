Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkenin güneyinde yer alan Taolagnaro kentinde 2021 için planlanan ağaçlandırma kampanyasını başlattı.

Rajoelina, her ağaç dikenin iyi bir yurttaş olduğunun altını çizerek, ormanları yakanların da atalarının topraklarını yaktığını söyledi.

Geçen yıl 60 milyon ağacın dikildiği kampanya kapsamında bu yıl 75 milyon ağaç dikilmesi planlanıyor.

Kuraklık ve kıtlıkla mücadele ediliyor

Çölleşmeyle mücadele, Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın 2019'da yürüttüğü seçim kampanyasında önemli bir yer tutuyordu.

Bu yıl da geçen yıl gibi, ağaçlandırma kampanyası Rajoelina'nın 2019'da yemin ederek göreve geldiği 19 Ocak tarihinde başlatıldı.

Kampanyanın başladığı ülkenin güneyi ise bir süredir kuraklıkla ve kıtlıkla mücadele ediyor. Geçen yıl Madagaskar'ın büyük bir kısmı, tahrip edilen ormanlar nedeniyle çok ciddi susuzluk ve kuraklık sorunu yaşamıştı.