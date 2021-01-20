Koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla çıkan hükümet krizi, Senato'da ele alındı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde dün salt çoğunlukla güvenoyu alan Conte hükümeti, Iv'nin hükümetten çekilmesi sonrası sandalye sayısının riske girdiği 321 sandalyeli Senato'da güvenoyu aradı.

156 'Evet' oyu kullanıldı

Senato Genel Kurulu'nda 12 saati aşkın süre görüşme yapıldı.

Güven oylamasında, Conte liderliğindeki M5S, PD ve LeU koalisyonu, 140 "Hayır" oyuna karşılık, 156 "Evet" oyuyla güvenoyu aldı. Hükümetten çekilen Iv'li 16 senatör ise oylamada çekimser kaldı.

"İtalya’nın kaybedecek bir dakikası yok"

Başbakan Conte, hükümetin güvenoyunu salt çoğunluk olmadan kıl payı kazanmasına ilişkin Twitter hesabından değerlendirme yaptı.

[Fotoğraf: AA | İtaşya Başbakanı Giuseppe Conte]

Conte, "Hükümet, Senato’dan da güvenoyu almayı başardı. Şimdi amacımız, bu çoğunluğu daha sağlam hale getirmek. İtalya’nın kaybedecek bir dakikası yok. Bu acil sağlık durumunun ve ekonomik krizin üstesinden gelmek için hemen çalışmaya koyulmalı. Aşı, kurtarma fonu ve mali desteklere öncelik verilecek" dedi.

Conte ve hükümetinin, Senato'da salt çoğunluk olan 161’e ulaşmadan az farkla güvenoyu alması, hükümetin ülkeyi yönetip yönetemeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Muhalefet, konuyu Cumhurbaşkanına taşıyacak

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, hükümetin salt çoğunluk olmadan yoluna devam etmesini “kabul edilemez” olarak nitelerken, bu konuyu Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya taşıyacaklarını belirtti.

Muhalefetteki bir diğer aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) Başkanı Giorgia Meloni de Cumhurbaşkanı Mattarella’nın göz yummayacağını düşündüğünü ifade etti.

Merkez sağ partilerden Forza Italia Başkan Yardımcısı Antonio Tajani de iktidarın güven oylamasından bu şekilde çıkmasının “Pirüs Zaferi” olduğunu söyledi.