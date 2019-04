Minnesota eyaleti Demokrat vekili Müslüman İlhan Omar'ın, Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) kuruluşu münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasındaki, "CAIR, 11 Eylül sonrasında kuruldu. Çünkü onlar birileri bir şeyler yaptığı için bizim de sivil özgürlüklere erişimimizin engelleneceğini fark ettiler." açıklamasına ilişkin tartışma tırmanıyor.

Omar’ın "birileri bir şeyler yaptı" ifadesi ile 11 Eylül saldırılarını kastettiğini iddia eden New York Post gazetesi, ikiz kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaştı.

Aşırı sağcı çizgisi ile bilinen New York Post gazetesinin Omar’ı hedef gösteren kampanyasına Trump da katıldı.

Trump Twitter hesabından, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesinin ilgili video kesiti ile ikiz kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı bir görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Nisan 2019

Trump'ın bu paylaşımına pek çok önemli isimden tepki geldi.

Trump'a tepkiler

Demokrat Partiden 2020 başkanlık yarışına aday adaylığını açıklayan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren Twitter hesabından, "Başkan görevdeki bir kongre üyesine ve dinlerinden dolayı tüm Amerikalı gruba karşı şiddeti kışkırtıyor. Mide bulandırıcı, utanç verici." paylaşımında bulundu.

The President is inciting violence against a sitting Congresswoman—and an entire group of Americans based on their religion. It's disgusting. It's shameful. And any elected leader who refuses to condemn it shares responsibility for it. — Elizabeth Warren (@ewarren) 13 Nisan 2019

Trump'a yine Demokrat Partinden 2020 seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Vermont Senatörü Bernie Sanders da tepki gösterdi.

Sanders, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İlhan Omar, cesur ve güçlü bir lider. Trump'ın ırkçılığını ve nefretini kabullenmeyecek, biz de öyle. Ona karşı mide bulandırıcı ve tehlikeli saldırılar son bulmalı." ifadelerini kullandı.

Ilhan Omar is a leader with strength and courage. She won't back down to Trump's racism and hate, and neither will we. The disgusting and dangerous attacks against her must end. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 13 Nisan 2019

New York vekili Demokrat Alexandra Ocasio-Cortez ise İlhan Omar’ın hayatının tehlikede olduğunu vurguladı.

Twitter’dan açıklama yapan Ocasio-Cortez, "Başkan'ın bugünkü açık saldırısına tepki göstermesi kongre üyelerinin görevidir. İlhan Omar’ın hayatı tehlikede. Sessiz kalan meslektaşlarımız bir kongre üyesine yönelik açık tehlikeli saldırının suç ortağıdır. Sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.

Members of Congress have a duty to respond to the President’s explicit attack today.@IlhanMN’s life is in danger. For our colleagues to be silent is to be complicit in the outright, dangerous targeting of a member of Congress.



We must speak out.



“First they came...” pic.twitter.com/ygOX1vhE9j — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 12 Nisan 2019

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Omar’la henüz konuşmadığını ifade etti.

Twitter’dan çok sayıda kullanıcı da Trump'a tepki gösterdi.

Kaynak: AA