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Dünya
AA 13.02.2025 12:03

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti

ABD'de yaklaşık 75 bin çalışanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "federal hükümeti küçültme" çabaları kapsamındaki "istifa karşılığında federal hükümet çalışanlarına tazminat ödeme" teklifini kabul ettiği bildirildi.

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti

NBC'nin haberine göre, ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu Personel Yönetim Ofisinin sözcüsü, Trump'ın "federal hükümeti küçültme" çabaları kapsamında, istifa karşılığında çalışanlara tazminat ödeme teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, yaklaşık 75 bin kişinin, Trump'ın söz konusu teklifini kabul ettiği ancak istifa edenlerin eylüle kadar maaş almaya devam edeceği bildirildi.

Trump, bu teklifiyle federal iş gücünün yaklaşık yüzde 5 ila 10'unu hedef almasına rağmen teklifi kabul edenlerin sayısı federal iş gücünün yüzde 5'inden daha az bir orana tekabül ediyor.

ABD Bölge Yargıcı George O'Toole ise bugünkü kararında, istifa etmeleri karşılığında federal hükümet çalışanlarına 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin durdurulması için yasal dayanak olmadığına hükmetmişti.

ABD hükümetinin teklifi

Trump hükümeti, 29 Ocak'ta personele, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılmaları halinde 7 aylık maaş tutarında tazminat alabileceklerine yönelik teklif içeren bir e-posta göndermişti.

Yargıç O'Toole, 6 Şubat'ta Trump'ın teklifine ilişkin geçici tedbir kararı almış ve konunun ele alınması için duruşma gününün 10 Şubat olmasına karar vermişti.

Yargıç, dava gününde ise Trump'ın istifa karşılığında federal hükümet çalışanlarına 7 aylık maaş tutarında tazminat ödeme teklifinin geçici olarak dondurulması kararını uzatmıştı.

Söz konusu uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı 

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