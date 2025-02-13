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Dünya
AA 13.02.2025 10:19

Katil İsrail güçleri, Cenin'de bir aracı İHA'yla hedef aldı

İsrail güçleri, 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir aracı bombaladı.

Katil İsrail güçleri, Cenin'de bir aracı İHA'yla hedef aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Cenin’in Doğu Mahallesi bir aracı hedef aldı.

Haberde, saldırı sonucu ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.

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