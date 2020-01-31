Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç
Haber Giriş:
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da Mar-A-Lago tesisini konaklama yeri olarak kullanıyor. Tesiste, şüpheli bir araç nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.
[Fotoğraf: AA]
ABD'deki Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Florida Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi.
Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığı belirtilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.
Etiketler: Donald Trump Florida mar-a-lago tesisi şüpheli araçSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 22:04
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