Fransız basınında yer alan haberlere göre, Wuhan'dan haraket eden ve 180 Fransızı taşıyan askeri uçak, ülkenin güneyindeki Istres Havalimanı'na indi.

Bu kişilerin tedbir amacıyla 14 gün boyunca Marsilya kenti yakınlarındaki Carry-le-Rouet semtindeki bir tatil merkezinde, sağlık ekiplerinin kontrolünde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yolculardan birinin koronavirüs şüphesiyle Marsilya'daki Timone Hastanesi'ne kaldırıldığını ve karantina altına alındığını söyledi.

14 gün karantinada tutulacaklar

Ayrıca, 83 İngiliz ve çoğunluğu İspanyol olmak üzere 27 diğer ülke vatandaşını taşıyan uçak da yerel saatle 13.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'ya 110 kilometre uzaklıktaki bir askeri üsse indi.

Bir İspanyol hava yolu firmasına ait olan uçağın, İngilizlerin inmesinin ardından İspanya'ya hareket etmesi bekleniyor.

İngilizler, otobüslerle götürülecekleri bir tesiste 14 gün karantina altında tutulacaklar. Bu süre zarfında aile üyeleriyle yüz yüze görüşmelerine izin verilmeyecekler.

İtalya da vatandaşlarını alıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Wuhan'daki 80 İtalyan vatandaşının pazartesi günü İtalya'ya varmış olacağını açıkladı.

Bakan Di Maio, Çin'den gelecek İtalyanların Roma'da bir süre özel sağlık taraması sürecine tabi tutulacağını da belirtti.

Almanya'da vaka sayısı 6’ya yükseldi

Almanya'da bir çocukta yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildiği ve ülkede koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiği açıklandı.

Bavyera Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bavyera’nın Traunstein bölgesinde ikamet eden ve dün koronavirüsün bulaştığı açıklanan bir kişinin çocuğunda da virüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle Almanya’da yeni tip koronavirüs vakasının 6’ya yükseldiği ifade edildi.

Bavyera Sağlık Bakanlığı daha önce, aynı şirkette çalışan biri kadın 5 kişide koronavirüsün tespit edildiğini açıklamıştı.