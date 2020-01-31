Endonezya'da timsahın boynundaki lastiği çıkarana ödül
Haber Giriş:
Endonezya, boynuna motosiklet lastiği geçen ve yıllardır çıkarılamayan timsah için seferber oldu. 4 metre uzunluğundaki timsaha yardım edene ödül verilecek.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 4 metrelik dev timsah, yıllardır boynundaki motosiklet lastiğiyle yaşıyor.
Lastik, artık timsahın nefes almasına engel olmaya başladı. Yetkililer tüm çabalarına rağmen lastiği çıkaramadı. Çareyi lastiği çıkarana ödül vadetmekte buldular.
Ödülün detayına ilişkin bir bilgi verilmedi. Yetkililer, yaban hayatıyla ilgisi olmayan kişilerin bu işe kalkışmamaları konusunda da uyardı.
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