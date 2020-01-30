Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) ile Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı.

Gösterilerde "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının reddedilmesi ve Filistinlilerin desteklenmesi yönünde sloganlar atıldı, Filistin'in haklarını savunan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı.

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Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, UNSCO önündeki gösteriler sırasında yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin tek taraflı sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin başta olmak üzere tüm dünyada güçlü bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Maruf, Gazze hükümeti olarak bu konuda kendilerinin en ön safta yer alacağını ifade ederken basın mensuplarından da destek istedi.

Guterres'e mektup

Gösterinin ardından Gazze Hükümeti Basın Ofisi yetkilileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere bölgedeki BM Röportörü'ne bir mektup teslim etti.

Mektupta, Filistin halkının tarihsel hakları ve BM'nin tüm kararlarıyla çelişen ABD'nin sözde barış planına karşı "net ve dürüst" bir tutum içerisinde olunması istendi.