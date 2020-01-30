Air India şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 Ocak ile 14 Şubat arasında Mumbai, Yeni Delhi, Şangay uçuşlarının iptal edildiği, Yeni Delhi ile Hong Kong arasındaki haftalık sefer sayısının azaltılacağı belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre, şirket yetkilileri, Çin ve bölgedeki diğer ülkelere yapılan seferlerde, tüm uçuş mürettebatından N95 maskelerini takmalarını istedi.

Indigo şirketi ise 1-20 Şubat'ta Yeni Delhi ile Çengdu, 1 Şubat'tan itibaren de Bangalore ile Hong Kong uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.