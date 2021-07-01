Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi sessiz sedasız yeni bir sosyal medya uygulaması başlattı.

Başkanlığı döneminde Trump'ın sözcülüğünü yapan Jason Miller'ın idaresindeki uygulamanın, Twitter'la benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

Sosyal medya devlerine meydan okuma

Trump'ın projeyle ilgili bağlantısı net olmasa da Jason Miller'a yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda eski başkanın uygulamayla sosyal medyaya dönüşünde en yeni adımı atabileceği belirtiliyor.

Yeni uygulamanın tanıtımlarında ise misyonu, sağ duyuyu artırma, ifade özgürlüğünü savunma, sosyal medya devlerine meydan okuma olarak tanımlıyor.

Trump'ın hesapları askıda

6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası teknoloji devleri, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarını askıya almıştı.

Bunun üzerine Trump, kendi sosyal medya ağını kuracağını açıklamıştı.