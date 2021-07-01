Kanada'da aşırı sıcaklar beraberinde orman yangınlarını da getirdi.

Kanada'nın British Columbia eyaletine yakın Lytton bölgesinde çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

250 kişinin yaşadığını Lytton'da Belediye Başkanı Jan Polderman, alevlerin yalnızca 15 dakika içinde tüm bölgeye yayıldığının altını çizerek, "Bu korkunç, tüm bölge yanıyor." dedi.

Bölge halkının tahliye edilmesine karar verildi.

Aşırı sıcaklarda 486 kişi öldü

Kanada’nın batı bölgelerini etkisi altına alan aşırı sıcaklarda kaydedilen ölümler, eyalet normallerinin üç katına çıktı ve son 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti.

British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, en son rekor sıcaklık Lytton kasabasında 49,9 santigrat derece olarak kaydedildi.