Trump'ın ek vergi uygulamalarına rağmen Çin ekonomisi büyüdü

Washington'ı üzecek haber, Çin gümrük verilerinin açıklanmasıyla geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari başarı hırsıyla pek çok ülkeyi hedef alan yaptırımları ve ek vergi silahı kendisine dönmeye başladı.

Dış ticaret fazlası 31 milyar doları aştı

Verilere göre, Temmuz ayında 28 milyar civarında olan ABD'ye karşı Pekin'in dış ticaret fazlası yaklaşık 3 milyar dolar yükselerek 31 milyar doları aştı.

ABD'nin 50 milyar dolarlık Çin malına getirdiği gümrük vergileri, Ağustos'ta bir ayını doldurdu. Buna rağmen Çin'in bu ülkeye ihracatı yine de artış gösterdi.

Bu artışın oranı Temmuz ayında yüzde 11,2 olmuştu.

Bir yıl önceki aynı döneme göre ise, yüzde 13,2 arttı.

Çin'in aylık ihracat büyümesi ise Ağustos'ta hafif gerileyerek yüzde 9,8 oldu. Bu, Mart'tan bu yana en düşük büyüme oranı ancak son dönemdeki eğilimin çok az altında.

Trump ticaret kavgasında baskıyı artırabilir

Çin'in ticaret fazlasında artış yaşanması, Trump'ın agresif ekonomi politikasının da sorgulanmasına yol açacak türden.

Bu durumun, ABD Başkanı Trump'ı Çin ile girdiği ticaret kavgasında baskıyı artırmaya yöneltebileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber