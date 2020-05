Demokratlar, ülkenin önde gelen basın kuruluşları, eski başkanlar, göçmenler, Avrupa Birliği (AB), Çin, İran, Kanada...

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı günden itibaren hem ülkesinde hem de dünyanın dört bir yanında farklı gündemlerle benzer gerilimlerin konusu oldu.

Bu gerilimlerin çoğuna da sosyal medya sitesi Twitter'dan yön verdi.

Son gerilimi ise dünyaya seslendiği mikrofona dönüşen Twitter ile yaşadı.

Savaşın fitili Twitter tarafından Trump'ın mesajına eklenen "Get the facts about mail-in ballots" (Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın) etiketiyle ateşlendi.

Gerilim sürerken, ABD Başkanı'nın Twitter hesabını takip eden Trump Twitter Arşivi sitesi, bin 226 günlük başkanlık sürecinde Trump'ın en fazla hangi konularda tweet attığını açıkladı.

Trump'ın sadece mayıs ayı içerisinde 800'den fazla twit attığı açıklandı.

Trump'ın en fazla mesajı Rusya ve 'gizli anlaşma' konusunda attığı görüldü. Diğer başlıklarda ise eski başkanlar, basın kuruluşları ve 'sahte haberler' hakkındaki paylaşımlarının sayısı dikkat çekti.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Trump - Twitter savaşı nasıl başladı?

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweet'lere de uyguladı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, platformu "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etti.

Trump, çarşamba sabahı yaptığı Twitter paylaşımında ise, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Twitter'a karşı ilk adım

ABD Başkanı daha sonra, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen törenle sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzaladı.

İnternet şirketlerini kullanıcılarının paylaştığı içeriklerden sorumlu tutmayan yasanın değiştirilmesinin öngörüldüğünü söyleyen Donald Trump, sosyal medya platformlarının artık kullanıcılarına uyguladığı sansür ve platformlarda yapılan paylaşımlardan sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'a 'şiddeti yükseltme' etiketi

Trump'ın adıma karşı Twitter yeni bir hamleyle, ABD Başkanı'nın Minneapolis'teki olaylarla ilgili paylaşımına "şiddeti yüceltme" etiketi ekledi.

Trump, o etiketin eklendiği paylaşımında, "Bu haydutlar George Floyd'un anısına leke sürüyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz ile konuştum, ona ordunun kendisiyle olduğunu söyledim. Herhangi bir sıkıntı çıkarsa kontrolü ele alacağız. Yağma başlarsa ateş etme başlar. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, bu paylaşımın direkt görüntülenmesini engelleyerek şu uyarıyı yaptı:

"Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweet'in erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi."

"Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi."

"Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi."