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İran'da 50 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
COVID-19 salgınında günlük can kayıplarının yeniden artmaya başladığı İran'da son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 7 bin 677'ye ulaştı.
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Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını iranSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:47
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