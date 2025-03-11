Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2025 10:56

Trump’a suikast girişiminde yardıma koşan Curran, Gizli Servis'in başına geçti

ABD'de 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, yemin ederek ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine başladı.

Trump’a suikast girişiminde yardıma koşan Curran, Gizli Servis'in başına geçti

ABD Başkanı Trump, Curran'ın Beyaz Saray'da yapılan yemin törenine katıldı.

Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Curran, Gizli Servis Direktörlüğünü devraldı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum." dedi.

Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğine işaret eden Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var." ifadelerini kullandı.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump
Sıradaki Haber
Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler sandık başına gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak
12:23
ABD'de Demokrat Kongre üyeleri hükümetin kapanmaması için bütçe tasarısı sundu
12:19
Türkiye, karasal rüzgar enerjisi kapasite artışında Avrupa'da üçüncü oldu
12:21
TSE'den yangın tüpleri için "standart zorunluluğu" uyarısı
12:18
Japonya, Trump'ın tarifelerinden muafiyet konusunda ABD ile anlaşmaya varamadı
12:15
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Voleybolla kırsalda tanıştılar, Kayseri'nin "efesi" oldular
Voleybolla kırsalda tanıştılar, Kayseri'nin "efesi" oldular
FOTO FOKUS
Başıboş köpekler yine bir çocuğa saldırdı
Başıboş köpekler yine bir çocuğa saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ