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Dünya
AA 14.07.2024 20:14

Trump'a suikast girişimi, başkanlık yarışında adaylığının kesinleşeceği haftaya denk geldi

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesi eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi tartışmalara yol açtı.

Trump'a suikast girişimi, başkanlık yarışında adaylığının kesinleşeceği haftaya denk geldi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulmasının ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin akıbeti gündem oldu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçilerin başkan ve başkan yardımcısı adaylarının kesinleşmesi beklenen Kongre, yarın Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde başlayacak.

The Hill'in haberine göre, Trump'ın seçim kampanyası danışmanlarından Chris LaCivita ve Susie Wiles, Trump'ın planlandığı üzere Milwaukee'deki programına katılacağını bildirdi.

Kongrede, Trump'ın, partisinden başkanlık adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın Milwaukee'deki konuşmasının içeriğinin, suikast girişimi sonucunda değişmesi bekleniyor.

Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor
Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor

Cumhuriyetçilerden suikast girişimine tepkiler

Politico'nun haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Kelly, "Solcuların bu saldırısını tolere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump'ın başkan yardımcısı seçme ihtimali olduğu ifade edilen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi J. D. Vance de ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının Trump'ı "hedef gösterir nitelikte olduğunu" savunarak, bu söylemin "Trump'a suikast girişimine yol açtığını" öne sürdü.

Cumhuriyetçi Parti stratejisti Mike Murphy, Trump'ın suikast girişiminde aldığı yara sonrası yumruğunu kaldırdığı fotoğrafın, Milwaukee'deki Kongrenin "sembolü" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kongredeki konuşmaların ABD'yi "tekrar güvenli ve güçlü hale getirme" temalı olabileceğine işaret eden Murphy, eski Başkan Trump'ın seçimlere ilişkin yapılacak anketlerin sonucundan "memnun kalacağını" belirtti.

Murphy, Trump'ın "Amerikan şefkatini" göreceği tahmininde bulundu.

Öte yandan, Trump'a yönelik suikast girişiminin Demokrat Partililerde Biden'ın yarıştan çekilmesine ilişkin tepkileri artırıp artırmayacağı yönünde görüşler belirsiz.

Biden, suikast girişimine ilişkin yazılı açıklamasında, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur." ifadesini kullanmış, bunu kınamak için ülkece birlik olma çağrısı yapmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde kullanılan silah: AR-15
Eski ABD Başkanı Trump'a suikast girişiminde kullanılan silah: AR-15

Trump, suikast girişiminin ardından ABD'lileri birlik olmaya çağırmıştı

Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki kararlılığımızı koruyacağız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Eski Başkan Trump, Wisconsin'de ABD'lilere seslenmek için sabırsızlandığını belirtmişti.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

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