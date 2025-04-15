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Dünya
AA 15.04.2025 09:40

Trump yönetimi, iklim dostu projeler için ayrılan 3 milyar dolarlık fonu iptal etti

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetimi, iklim dostu projeler için ayrılan yaklaşık 3 milyar dolarlık hibe programını iptal ettiğini bildirdi.

Trump yönetimi, iklim dostu projeler için ayrılan 3 milyar dolarlık fonu iptal etti

ABD Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, eski Başkan Joe Biden döneminde başlatılan iklim dostu bir programın iptali duyuruldu.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolarlık program kapsamında fon sağlanan projelerin çoğunun "çok masraflı olduğu ve bu fonların yarısından daha azının çiftçilere gittiği" savunuldu.

Tarım Bakanı Brooke Rollins de Biden yönetiminin bu programının çiftçiler için değil "yeşil yeni aldatmacayı" desteklemek için oluşturulduğunu iddia etti.

Trump yönetiminin kaldırdığı programda, erozyonu önleyen bitkilerin ekimi ve tarımın çevresel etkilerini en aza indirmek için bitki besinlerini yönetmek gibi projeler destekleniyordu.

Biden yönetimi, bu programın 60 binden fazla çiftçiye ulaşacağını ve 60 milyon metrik tondan fazla emisyonu azaltacağını öngörüyordu.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump ayrıca kömür üretimini artırmaya yönelik başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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