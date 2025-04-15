İspanya'daki tarihi Roma su kemerinden düşen İngiliz turist hayatını kaybetti

Kastilya ve Leon bölge yönetiminden yapılan açıklamaya göre, acil servis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen adam kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'den açıklama geldi

İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir İngiliz vatandaşının İspanya’da hayatını kaybettiğini doğruladı.

Açıklamada, “İspanya’da hayatını kaybeden İngiliz vatandaşının ailesine destek sağlıyoruz ve yerel makamlarla temas halindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili olarak Segovia belediyesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tarihi yapı hâlen kullanılıyor

Segovia, başkent Madrid’in yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Kent, Roma dönemine ait olan ve hâlen su taşıma işlevi gören su kemeriyle tanınıyor.

Roma İmparatoru Trajan döneminde, M.S. 98-117 yılları arasında inşa edilen yapı, Frío Nehri’nden Segovia’ya su taşıyor.

Su kemerinin merkezi bölümünde üst üste iki kat halinde yer alan kemerler, yerden 28,5 metre yüksekliğe ulaşıyor.