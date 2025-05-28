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Dünya
AA 28.05.2025 08:23

Trump yönetimi, hükümetin Harvard ile yaptığı kalan sözleşmeleri de iptal ediyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin, federal kurumlardan, Harvard Üniversitesi ile yaptıkları ve yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki kalan tüm sözleşmeleri iptal etmelerini istediği bildirildi.

Trump yönetimi, hükümetin Harvard ile yaptığı kalan sözleşmeleri de iptal ediyor

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Trump yönetimi, adı Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard'ın, kalan federal fonlarını da kesmeye yönelik adım atıyor.

Buna göre Trump yönetimi, federal kurumlardan, Harvard Üniversitesi ile daha önce yaptıkları ve yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki kalan tüm federal sözleşmeleri iptal etmelerini istedi.

Böylece bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar dolarlık federal fonu kesilmiş olan Harvard Üniversitesi ile federal kurumlar arasındaki parasal bağın tamamı sonlandırılmış olacak.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

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