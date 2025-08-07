Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2025 02:35

Trump: Yarı iletken ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtti.

Trump: Yarı iletken ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulayacak

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını söyledi.

İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.

Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak" dedi.

ETİKETLER
Donald Trump Vergi ABD ABD Ekonomisi
Sıradaki Haber
Trump, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal planı" sorusunu geçiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:34
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
01:55
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
01:29
Trump, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal planı" sorusunu geçiştirdi
01:11
Trump, Putin ile yakında görüşme ihtimali olduğunu söyledi
01:07
Çorum'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
01:01
Bakan Yumaklı: Önümüzdeki hafta orman yangınları konusunda yüksek riskli
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ